6.jaanuari Postimees kirjutab, et "jäljetult on kadunud takso, kus lisaks juhile oli lõbusõitu tegemas veel kaheksa inimest. Esmaspäeva hommikul ilmus Tartu linna politsei 1. jaoskonna kantseleisse Adele Rassu ja teatas, et tema abikaasa Ferdinand Rassu on laupäeva õhtust saadik jäljetult kadunud," kirjutab leht.

Esmaspäeval vaadati jõgi Tartust „Rannani" üle, kuid midagi tähelepanuväärset ei märgatud. Kõik kaitsepuud jäälõikusekohtade juures olid terved. Samuti ei olnud näha kahtlast veelaiku jääs, kuhu auto oleks võinud sisse langeda.

Leht kirjutab, et "kõige usutavam on, et raske auto sattus tuisus (ööl vastu pühapäeva tuiskas), õigelt teelt kõrvale nõrgale jääle, mis murdus ja auto langes vette ning nii äkki, et keegi sõitjaist ei saanud mahti välja hüpata. Vees oli see aga juba võimata, sest vesi rõhub auto uksele väljast vastu jaei lase seda avada. Nii leidsid kõik külma haua jõepõhjas. Oöl vastu pühapäeva oli umbes seitse kraadi külma ja arvatakse, et see hommikuks külmetas sisse kukkumise kohale värske jää peale, mis hiljem lumega kaetud. Nii on õnnetute uppumiskohta raske kindlaks teha."

7. jaanuari leht jätkab teemat ning märgib, et kolmekuningapäeval tõmmati auto tuletõrje lendsalga poolt välja. Autos oli neli surnukeha, nende seas kümneaastane poiss ja naine. Viis surnukeha leiti alles kevadel.