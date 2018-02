Maavärin tugevusega 6.4 magnituudi oli nii võimas, et epitsentrile lähimas linnas Hualienis kukkus mitu hoonet kokku, vahendab BBC. Maavärin tabas Taiwani idaosa kohaliku aja järgi teisipäeval kell 23:50 hilisõhtul (Eesti aja järgi 17:50). Väiksemad värinad on Hualieni piirkonda raputanud viimased paar päeva.

(AFP, Reuters / Scanpix)

Üks kannatada saanud hoone oli suur hotell. Teatatud on neljast hukkunust, viga saanuid on aga üle paarisaja. Teadmata kadunuks on jäänud üle 140 inimese.

Hualien, mis on populaarne turismikeskus, on koduks ligi 100 000 inimesele.

(AFP, Reuters / Scanpix)

Pärast maavärinat on inimestel palutud oma kahjustada saanud kodudest eemale hoida. Ligi 800 on paigutatud varjupaikadesse.

Alljärgnevas videos on näha päästjate tööd ja maavärina põhjustatud kahju.

Päästjad juhatavad viltuvajunud hotelli külastajad ohutusse kohta. (AFP / Scanpix)