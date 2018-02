Su eelmine suhe leidis lõpu, kuid mõtled endiselt oma eksile. Tahaksid teda tagasi, aga kardad, et ta ei andesta sulle minevikus tehtud vigu. Äkki on abiks tema sodiaagimärk?

Jäärast eksi on suhteliselt raske tagasi võita. Ometigi, kui tead õigeid nippe, siis tehtav. Nagu juba tead, siis Jäär on kirglik ja emotsionaalne. Ainus viis teda tagasi võita - näita talle, et tahad teda tõeliselt! Kui ta vajab aega ja ruumi, et mõelda, siis anna talle ka seda.

SÕNN

See saab olema väga pikk ja aeglane protsess. Tõenäoliselt ei kiirusta ta sinuga kohe tagasi linade vahele hullama. Ta paneb su ootsele. See on justkui test. Kui aga jätkad oma hoolivuse ja armastuse näitamist, siis annab ta sulle veel ühe võimaluse. Ole lihtsalt kannatlik.

KAKSIKUD

Kaksikud lõpetavad tavaliselt suhte, kus neil hakkab igav. Äkki muutusid liialt mugavaks ega pingutanud enam piisavalt. Et teda tagasi võita, siis näita, et oled mitmekülgne ja põnev. Tõesta, et sinus on peidetud andeid ja saladusi.

VÄHK

Vähk on väga hea manipulaator - eriti kõiges, mis puudutab emotsioone. Ja ta teab täpselt, mis sul on plaanid, mida sa tunned. Ta kavatseb sind ära kasutada, mistõttu pead tõeliselt vaeva nägema.

LÕVI

Lõvist eksi võib olla päris lihtne tagasi enda juurde meelitada. Ainus, mida unustada ei tohi - tema ego on talle kõik! Enne andestamist peab ta tundma, et sa kannatad. Lihtsast vabandusest ei piisa - sa pead lihtsalt kannatama.

NEITSI

Sa pead tema usalduse uuesti võitma. Tal võivad olla su vastu endiselt tunded, kuid ta ei kavatse seda kunagi tunnistada. Sa pead ta selles osas murdma.

KAALUD

Lihtne ülesanne! Võida ta usaldus ja imetlus, et ta saaks jälle olla sinu! Usalduse võitmiseks pead näitama oma haavatavust. Sa pead olema valmis tema nimel riskima.

SKORPION

Ole konkreetne ja aus oma tunnetes tema vastu. Siirus on see, mis aitab sind tagasi Skorpioni embusesse.

AMBUR

Ambur on kiire minevikuga lõpu tegemises, et juba uute kaaslaste suunas liikuda. Ta lihtsalt ei kannata negatiivseid emotsioone ja tundeid. Talle uuesti lähenedes on targem minevikust vaikida. Katsu läheneda viisil, et tegu oleks justkui uue ja värske suhtega.

KALJUKITS

Kui Kaljukitse tagasi oma ellu tahad, siis pead andma talle tunde, et toetad tema unistusi ja soove. Ja näitama, et võid ta unistuste kõrval olla tema elus natuke vähemtähtsal kohal.

VEEVALAJA

Avatud meelega - see on su ainus võimalus. Veevalaja on ratsionaalne, ta ei pea pikka viha ega vimma. Nad ei lase emotsioonidel võimust võtta. Sa pead püüdma asjad selgeks rääkida ja näitama, et nüüdsest on kõik parem.

KALAD