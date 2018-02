Tallinna Televisioonis (TTV) läheb alates valentinipäevast eetrisse uus telesaade "Hästi, Eesti!", mis räägib Eestimaa väärtustest ja eestlaste väärikusest. Kui Lennart Meri on öelnud, et Eesti püsimine sõltub igaühest endast, siis saatesarja loojad soovivad legendaarse presidendi sõnumit laiendada – meist igaühest sõltub parem Eesti. Saatemeeskond on veendunud, et Eestimaa head küljed vajavad kindlasti senisest laiemat kõlapinda. "Kui nägin sujuvat koostööd Artur Raidmetsa ja Jüri Arma vahel ning positiivsete sõnumite edastamise saateprojekti oma töölaual, oli kohe selge, et hästi õlitatud saatejuhtide tandem ja uus telesaade kuuluvad kokku," ütles TTV juhatuse liige Revo Raudjärv. "Ilma skandaalita lugu on meedias raske müüa, aga usun kogu südamest, et head ja edukat saadet on võimalik teha ka positiivsele emotsioonile üles ehitades." "Hästi, Eesti!" saates räägivadki Eesti inimesed sellest, mis on nende elus ja üldisemas plaanis Eesti elus hästi, mis teeb rõõmu ja pakub lootust. Saate keskmesse tuuakse ka meie aja kangelane – inimene, kes on korda saatnud midagi tähelepanuväärset, omakasupüüdmatut ja kes väärib kogu eesti rahva sügavat kummardust.

"Positiivsete sõnumite kaudu meenutame rahvale, et inimesed ei alustaks oma päeva vinguviiuli häälestamisega, vaid saaksid aru, kui turvalises ja õnnelikus Eestis me tegelikult elame," selgitas saatejuht Jüri Aarma. "Tahaksin juttu puhuda tavalise inimesega – mehega metsast –, kes elab oma napist pensionist, kasvatab ise kartulit, keedab oblikasuppi ja vaatab metsas põdraga tõtt. Raha on tal vähe, aga kui temalt küsida, kuidas läheb, vastab mees: "Hästi läheb!"."

"Minu jaoks oleks suur kordaminek, kui nii vaataja kui saate tegijad saaksid positiivse emotsioonilaksu. Näiteks kui saatesse tuleks mõni rikas prominentne külaline, kes ütleks, et rahas ei saa kõike mõõta," märkis teine saatejuht Artur Raidmets. "Vaja on saadet, mis tuletab vaatajatele meelde, kui ilus on meie loodus, vaadake kui tore on meie vanalinn, vaadake kui hästi tegelikult Eestil väikese, noore, iseseisva riigina läheb.