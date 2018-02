Pärnumaal Manija saare ja Munalaiu sadama vahel läbi jää vajunud autos hukkunud olid saareelanike sõbrad.

"Tegemist oli korralike inimestega," rääkis kohalik noormees Õhtulehe veebile. Ta kinnitas, et kindlasti ei olnud tegemist joodikutega. "Kõik olid tööinimesed. Kui kokku said, siis panid mõnikord pidu."

Noormees rääkis, et segadus oli tekkinud, kui mandril elav seltskond avastas, et praam Manijale ei sõidagi, vaid Kihnu ning siis otsustati otse üle jää minna. "Oleks nad läinud natukene kaugemalt, võib-olla siis poleks seda juhtunud. Keskel on vesi sügav ja jää hõre, tagasi sealt ei oleks saanud enam tulla - väljapääsu neil polnud," rääkis ta.

Täna keskpäeval vajus Pärnumaal Manilaiu sadama läheduses läbi merejää väikebuss. Jäält päästeti salongis istunud mees ja naine, ent esialgsetel andmetel jäi sõidukisse veel neli inimest. Tuukrid on pinnale toonud kaks hukkunut.

Kaks inimest, 51-aastane naine ja 41-aastane mees, päästeti veest ning kiirabi toimetas nad haiglasse. Esialgsetel andmetel ei ole nende elud ohus. Tuuker tõi pinnale kahe mehe surnukehad.