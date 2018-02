„Kui tükk oli väljatuleku staadiumis, sai ikka kodus Gunnariga sel teemal räägitud,“ meenutab näitlejanna Ita Ever elukaaslast, lavastaja Gunnar Kilgast, kellega ta 43 aastat elu jagas. Töö kibeles mõistagi koju kaasa. „Ta oli ülidelikaatne ega osanud ju üldse näitlejatele jõhkralt ütelda, kuid koduses miljöös avas ta end hoopis teisiti, kui märkused puutusid minusse. Sel juhul suur delikaatsus taganes. Aga võin julgelt öelda, et olin ilmselt tema näitleja. Meile sobis koostöö väga ja me mõistsime teineteist.“

Kuidas aga jõudis üle 35 aasta tagasi lavastaja Gunnar Kilgaseni William Somerset Maughami „Truu naine“, millest sündis aastal 1982 omalaadne hittlavastus, seda Ita Ever ei mäleta. Toona, 35 aastat tagasi, polnud Maughami loomingut just ülemäära palju eesti keelde tõlgituna liikvel. „Kui ma nüüd ausalt ütlen, siis mul ei ole aimugi,“ tõdeb Ever, kelle täita oli ses lavastuses proua Culveri roll. „Küllap ma teadsin, aga olen selle unustanud.“ Tõsi, küllap pole ses midagi kummastavat, et Kilgas ühtäkki „Truu naise“ töösse võttis. „Ta oli tohutu lugemusega, kusjuures luges täiesti vabalt inglise keeles,“ ütleb ta. „Tal olid raamaturiiulid lookas – terve korteri üks sein oli triiki täis igat sorti raamatuid. Igas keeles. Ta oli näiteks saksa keeles mõnikord rohkem kodus kui eesti keeles.“