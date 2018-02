„Meie eelistaks konkureerida heade toodetega, mitte loota, et kellelgi halvasti läheb, klient peab ikka otsustama, kelle toodangut ta ostab,“ ei nõustu Atria lihatööstuse juht Olle Horm õhku visatud mõttega, et kui streik Rakvere lihakombinaadi tootmist segama hakkab, siis pääsevad väiksemad lihatööstused suuremates poekettides paremini löögile.

„Meil on ettevõte palju väiksem ja me suudame palka puudutavad teemad ära hallata,“ ütleb Horm täna Rakveres alanud streigi kohta ja lisab, et kindlasti jälgivad Valgas asuva Atria töötajad väga hoolega, mis Rakveres toimub.

Teisipäeval toiduainetetööstuse liidu juhi Sirje Potissepa välja öeldusse, et streigi toimumispaigas Rakvere lihatööstuses on palgad sektori ühed kõrgemad, suhtub Horm rahulikult ja ei usu need Atrias pingeid tekitavad: „Need on üksikud numbrid, mis seal jooksevad ja ei moodusta süsteemi.“

Potissepa esmaspäeval öeldu järgi oli töötleva tööstuse keskmine palk 2016. aastal ca 1100 eurot ja toiduainetööstuse keskmine on sellest veel seitse protsenti madalam. Samas Rakvere lihatööstuses on keskmine palk umbes 1200 eurot, millele lisandub boonussüsteem.

„Meie ettevõttes aasta algusest palgad natuke tõusid,“ räägib Holm, kes ühes varasemas intervjuus on öelnud, et palgateema on väga emotsionaalne. „Meie firma on Rakverega võrreldes tublisti väiksem ja palgad ikka liiguvad.“