Avalikkus polnud šokist veel üle saada jõudnud, kui Kersti Kaljulaid oli juba jaanuari lõpus Tallinna–Narva rongis pressikonverentsi andmas ning mõni tund hiljem kuulutas välja, et Narva taotleb Euroopa Kultuuripealinn 2024 tiitlit. Kõrval Narva pealikud ning kaasas Põhjamaade diplomaadid, ettevõtlus- ja kultuurivaldkonna tegijad. Hästi ajastatud ja ilusti korraldatud aktsioon, mille tulemusena on küsimus „ Is Narva next?“ (kas Narva on järgmine – toim) omandanud hoopis teise, positiivse tähenduse. Nimelt on Narva järgmine Kalamaja ühes tugeva kodanikuühiskonna ja atraktiivse elukeskkonnaga.

Raske on ette kujutada, et veel mõnda aega tagasi oli Narva eestimaalaste silmis väheatraktiivne linn: korrumpeerunud kohalik omavalitsus, pidevalt raskustes siplev Narva muuseum, umbkeelsed taksojuhid, väikesed palgad ja kõrge tööpuudus. Narvast tehti depressiivse meeleoluga dokfilme ja pealinnast saadeti kohale reportereid, et aina näidata, kuivõrd halvasti on seal asjad eesti keele oskusega.

Pärast 2014. aasta Krimmi sündmusi lisandus sellele veel suur armee lääne ajakirjanikke, kes pidasid oma püha kohuseks minna Narva, et kirjutada Eesti suurimast venekeelsest linnast ning esitada oma lemmikküsimust: kas Narva võiks olla järgmine Donbass. Kohalike ajas see alguses närvi. Vähe sellest, et eestlased Narva elanikke viiendaks kolonniks peavad, nüüd veel välisajakirjanikud, kes seda müüti võimendavad! Vaatamata sisemisele nördimusele tutvustasid nad huvilistele ikka ja jälle oma kodulinna, rääkisid oma elust, selgitasid, et Narvas on olukord teine, et narvakad armastavad oma linna ja et Narva on eesti linn. Kui ajakirjanike ja välisriikide delegatsioonide arv ületas juba normaalsuse piire, siis hakati lihtsalt nalja viskama, et näed – nüüd tuli saja esimene välisajakirjanik küsimusega „Is Narva next?".

Tegelesin 2016. aastal Narvas telestuudio asjadega ja mäletan hästi ühe Portugali ajakirjaniku imestust, kui ta oli kaks päeva Narvas veetnud. Ta oli hämmingus, kuidas saab olla nii, et väidetavalt sügavas majanduslikus ja sotsiaalses kriisis piirkonnas on tänavatel palju uuemad ja kallimad autod kui Portugalis ning et Narva-Jõesuus on nii palju häärbereid. Kohapeal nähtu erines oluliselt lääne meedias maalitud pildist. Ka Kersti Kaljulaid tunnistas eespool mainitud aastalõpu intervjuus, et peab väga tihti Eesti vene elanikkonda lääne meedia ja poliitikute ees kaitsma ning kinnitama, et Eestis elav venekeelne elanikkond on lojaalne oma kodumaale. Kurb, kuid tõsi. Me endiselt ei usalda üht neljandikku oma elanikkonnast ja käsitleme neid julgeolekuriskina.

Alandav kodakondsuseksam?

Suheldes kodakondsuseta inimestega ja püüdes mõista nende otsust mitte taotleda Eesti kodakondsust, kogen tihtipeale, et see on põhimõtteline seisukoht. Need, kes on Eestis sündinud ja üles kasvanud ning tihtipeale valdavad ka eesti keelt, ei lähe kodakondsuseksamile, sest peavad seda alandavaks. Neil on ootus ja vajadus, et neid tunnustataks Eesti ühiskonna väärtuslike liikmetena, ilma et nad peaksid kellelegi midagi tõestama. Nad on väsinud selgitamast, et nad ei kujuta ohtu Eesti riigile, ja väsinud tundmast, et neid nähakse viienda kolonnina, julgeolekuriskina.

Arusaadav, et noore riigina oli Eesti pikalt kaitsepositsioonis, kuid praegu tundub selline hoiak oma elanikkonna suhtes ebaõiglane. Kehtiv kodakondsuspoliitika pigem pärsib ühiskonna arengut ja sidusust ning on teatud erakondadele vahend oma valijatega manipuleerimiseks. Selle jätkumine süvendab segregatsiooni ja venekeelsete inimeste ükskõiksust ümbritseva suhtes. Mis ma ikka tunnen muret, kuidas läheb Eesti majandusel ja ühiskonnal, kui mind ei seo selle riigiga midagi peale halli passi või alalise elamisloa. Peremehelikkust ja vastutustundlikkust ei kasvata kodakondsuseksamiga, vaid eelkõige heatahtliku suhtumise, tunnustuse ja sõnumiga, et Eestis on igaüks oluline ja vajalik, ükskõik mis keeles ta räägib ning mis päritolu ta on.

On õige aeg mitmekesistada Eesti vabariigi juhtimismeetodeid. Head juhid teavad, et isiklik eeskuju, kaasamine ja tunnustamine toimib paremini kui ettekirjutused, nõuded, hirmutamine, karistused ja alandamine. On rõõmustav kuulda, et tänavu on suurenenud presidendilt teenetemärgi saavate venekeelsete eestimaalaste arv. Nende arvu suurenemine ka järgmistel aastatel oleks positiivne areng, mis kinnitaks, et Eesti riik on saamas küpseks juhiks, kes ei põe madalat enesehinnangut ega pea vajalikuks tegelda enesekehtestamisega oma elanikkonna arvelt.