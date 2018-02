Nii härraskass Sass kui ka sõbralik segavereline koer Kessu said suurema osa oma elust põhikõhutäiena suvalist ja odavat supermarketi loomatoitu. Teate küll, need hiigelsuured pakid, mis sisaldavad valdavalt nisu ja mingeid rappeid ega maksa suurt midagi. Loomapidajad olid säästlikud ja... lollid.

Kui Sassil hakkasid keskeas terviseprobleemid tekkima, sai mõlema looma toit kvaliteetsema ehk ka kallima vastu välja vahetatud. Aga maailma parima iseloomuga kassi jaoks oli juba liiga hilja ja ta tuli peagi piinadest vabastada. Üsna suure tõenäosusega oleks Sass õigel ajal kvaliteetsemat toitu saades märksa kauem elanud.

Täna (eile – toim) Kessule pandud diagnoos võib olla tingitud vanusest. Kuid välistada ei saa sedagi, et aastaid sisse ahmitud odavtoit aitas haiguse väljakujunemisele kaasa.

Muidugi soovitavad loomaarstid kallist kvaliteettoitu, sest teenivad sageli müügi pealt. Kindlasti aga ka selle pärast, et see on loomale hea.

Kui tahad, et sul oleks lemmikloomaga palju ilusaid ühiseid aastaid, siis ära ole loll ega kooner ja anna talle kohe kvaliteetset sööki. See on investeering tema tervisesse ja eluikka. Loomgi on see, mida ta sööb.