Reedel poja isaks saanud Soome president Sauli Niinistö (69) kommenteeris ajakirjanikele pisipere lisandumist, kuid talle omase diskreetsusega keeldus beebi pikkust ja kehakaalu ütlemast. Niinistö abikaasa Jenni Haukio (40) tõi reede õhtul ilmale pisipoja, kes on tema ja presidendi esimene ühine laps. Niinistöl on esimesest abielust kaks täiskasvanud poega ning ta on juba vanaisa. Päeva pärast isa teistkordset ametisse vannutamist sündinud beebi pääses koos emaga esmaspäeva pärastlõunal koju. Teisipäeval astus president üles Eduskuntas. Mõistagi uudishimutses meedia vastse ilmakodaniku teemal.

"Soomes sünnib aastas umbes 50 000 last," ütles Niinistö. "Oleme vabariik ja see tähendab muuhulgas, et kõik lapsed on ühtviisi tähtsad. Ma ei näe siin mingit erinevust."

Ilta-Sanomat küsis, kuidas sujus esimene öö beebi seltsis. "Väga hästi," nentis president. Küsimuse peale, kas tal on tulnud juba mähkmeid vahetada, vastas Niinistö: "Jaa, kohe algusest peale." Lapse strateegilisi mõõte keeldus Niinistö paljastamast. "Poiss on selline tubli keskmine," poetas ta vaid. Fotot kauaoodatud beebist ei plaani presidendipaar esialgu avaldada.