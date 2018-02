Riigikogu kultuurikomisjon ütles Patarei merekindluse teemalisele pöördumisele vastates, et see kultuuriväärtuslik hoone peab säilima, leidma mitmeotstarbelist kasutust ja olema tulevikus avalikkusele võimalikult ligipääsetav.

Komisjoni esimehe Aadu Musta sõnul toodi pöördumise esitajatele saadetud vastuses välja, et Patarei merekindlus on suur ja eripärane hoone, mille korda tegemiseks on vaja suurt investeeringut ja terviklikku plaani.

„Hoone remondiplaane seades ei tohiks välistada erakapitali kaasamist hirmust, et eraomandis jääb Patarei merekindlus avalikkusele suletuks või hooletusse. Riigi kohus on erakapitali kaasates selliseid riske vältida,“ ütles Must. Ta lisas, et omandistaatusest olulisem on tagada kultuuripärandit väärtustav lähenemine.