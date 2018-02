Muuseumijuhataja räägib sellest, et paljude geniaalsete kunstnike eraeludes on tumedaid külgi: Caravaggio oli mõrvar ja Egon Schielet süüdistati alaealiste võrgutamises.

Pettersson mainib ka Manchesteri kunstigaleriid, mille seinalt eemaldati lühikeseks ajaks J.W. Waterhouse'i teos „Hylas ja nümfid“. Tänapäevase vaatleja pilgule on maalil kujutatud nümfid pisut liiga noorukesed, samuti näivat maal liiga seksistlik. (Maal on galeriis tagasi ning selle eemaldamine polnudki püsivalt ette nähtud, selle seinalt võtmine oli osa kaasaegse kunstniku Sonia Boyce'i kunstiprojektist. - toim.)

Lisaks sellele, et „Aino-taru“ on osa Soome kunstiajaloost ning räägib soomlastele Kalevala müüdist, on maal Petterssoni sõnul ka heaks alustalaks rääkimaks ahistamise valusast kogemusest nagu ka #metoo kampaania. Küsimus polevat selles, et tänapäeva arenev maailm ja vanamoeline kunst kuidagi vaenujalal oleks, vaid kunst on kunst ning peabki mõtlema ja ühiskonna valusatel teemadel arutlema panema. Üks ja sama teos võib nii ärritada kui imetlust tekitada. Teose tähendus võib ajas muutuda, kuid kunstiline väärtus mitte.