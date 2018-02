Arco Vara ostis jaanuaris täisosaluse ettevõttes Arco Lozen EOOD, millele kuulub Bulgaaria pealinna Sofia äärelinnas kuus kinnistut kogupinnaga 52 800 ruutmeetrit.

30. jaanuaril omandas Arco Vara sajaprotsendilise osaluse ettevõttes Arco Lozen EOOD, millega viidi lõpule esimene osa novembris allkirjastatud Lozeni tehingust, teatas Arco börsile.

Arco Lozen EOOD omab Sofia äärelinnas Lozeni küla lähedal kuut krunti, millest kolm on ehitusotstarbelised ja ülejäänud kolm ette nähtud teede rajamiseks. Kruntide kogupindala on 52 800 ruutmeetrit, millest 47 500 ruutmeetrit on ehitusotstarbeliste kruntide pindala, kuhu Arco Vara plaanib rajada kvaliteetse elamuarendusprojekti kortermajade, eramute ja äripindadega.

Piirkonna detailplaneering on jõus alates 2009. aastast, praegu ootab Arco Vara käimasoleva arhitektuurikonkursi tulemusi. Projekteerimine algab ja lõpeb 2018. aastal, mille lõpuks loodab Arco Vara saada ka ehitusloa esimese etapi ehituseks.

Lozeni tehingu teise osana omandab Arco Vara AS 2020. aasta detsembriks veel ühe firma, mis omab üheksat krunti kogupindalaga 67 600 ruutmeetrit, millest viis on ehitusotstarbelised ja ülejäänud ette nähtud teede rajamiseks.

Allikas: BNS

Foto: Scanpix

