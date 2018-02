Kasashtanis toimunud iludusvõistlusel plahvatas paras pomm, kui üks võistluse finaali pääsenud kaunitaridest paljastas, et on tegelikult meessoost.

“Nagu näha on, on paljud noored naised pea identsed, nad kannavad sama jumestust, samas stiilis riideid ja nad usuvad, et on ilusad, kui järgivad trende. Mina nii ei arva,” sõnas noormees.