Iga päev tarbib suur osa n-ö tüüpilisi lääne inimesi pudelivett, karastusjooki või muud plastpudelisse villitud vedelikku. Samuti on plastpudelites nõudepesuvahendid, dušigeelid ja kodukeemia.

Neist on saanud selline igapäevaelust, et iga minut ostetakse maailmas umbes miljon plastpudelis toodet. 2021. aastaks tõuseb see number veel viiendiku võrra, kirjutab Metro. National Geographic kirjutab, et jäätmekäitlusse jõuab neist pakenditest vaid umbes 9 protsenti. Suur osa ülejäänust jõuab aga varem või hiljem merre. Päevas on 1440 minutit. Korrutades see miljoniga ning arvutades 91 protsenti selgub, et iga päev viskavad inimesed maha, niisama prügi hulka või vette enam kui miljard plastpakendit (1 310 400 000).

Ilmselt aimavad kõik, et need tohutud hulgad plastjäätmeid kahjustavad loodust, eriti on nad ohuks ookeanide elanikele ja lindudele. Plastmass laguneb 400 aastat. Teadlaste hinnangul on maakera ookeanides 21. sajandi keskpaigaks plastmassi rohkem kui kalu.