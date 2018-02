"Tänases "Radaris" jagavad esmakordselt avalikkuse ees üheksa tuntud eesti naist oma isiklikke kogemusi ahistamisest. Nad teevad seda oma näo ja oma nimega.

Avalikkuse ette tulevad karmid ja mõtlemapanevad lood, mis loodetavasti panevad nii mõnegi tundma, et ahistamisprobleemide käes vaevlevad naised ka siin, Eestis.

“...aga sellega see asi ei lõppenud. Tegelikult see ahistamine läks edasi ja karmimaks. See muutus vaimseks ahistamiseks. Minu diplomitöö pandi suure küsimärgi alla ja esimeseks tingimuseks oli see, et ma peaksin tema (juhendaja) armukeseks hakkama. Kui ma armukeseks ei tahtnud hakata, siis ta tegi mulle abieluettepaneku. Lõpuks sain diplomitöö valmis, aga juhendaja tunnistas selle ebapädevaks ja mind ei lubatud kaitsmisele. Siis otsustasin kõik avalikustada. Tollel ajal oli mul oma elukaaslane, kellega ootasin last. Ülikoolis toimus suur skandaal. Lugu lõppes sellega, et laps, keda ootasin, suri. Tänu sellele närvipingele ja meeletule alandamisele.”

Millised lood on läbi elanud tuntud Eesti naised, vaata täna õhtul kell 20 Kanal 2 saates "Radar".