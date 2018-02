Pärastlõunal on teekatted põhi- ja suurematel tugiteedel valdavalt soolaniisked ning vähemalt sõidujälgedes puhtad, kuid sõidujälgede vahel paljudes kohtades soolalumesegused ning kohati on teedel lendlevat lund. Mõnel pool sajab kerget lund. Väiksemad teed on lumised.

Prognoosi kohaselt püsib õhtul ja öösel pilves selgimistega ilm. Aeg-ajalt võib lund sadada, kuid sajuvõimalus ja intensiivsus on vähenemas. Õhtul sajab pigem Põhja- ja Lääne-Eestis, mujal harvem. Õhutemperatuur jääb -5..-11°C vahemikku.

Öösel on pilves selgimistega ilm ning aeg-ajalt sajab lund. Puhub lõunakaare tuul, saartel edela- ja läänetuul 3-9, rannikul puhanguti 12 m/s. Külma on 6-11, saarte rannikul 3 kraadi.