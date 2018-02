Täna keskpäeva paiku sai häirekeskus teate, et Pärnumaal Manija saare ja Munalaiu sadama vahel vajus läbi jää auto. Kaks inimest päästeti ja neli vajusid koos kaubikuga merre. Kaks surnukeha on tuukrid merest välja toonud ja otsingutega jätkatakse.

Kaks inimest, 51-aastane naine ja 41-aastane mees, päästeti veest ning kiirabi toimetas nad haiglasse. Esialgsetel andmetel ei ole nende elud ohus. Tuuker tõi pinnale kahe mehe surnukehad, mille järel otsingud mõneks ajaks peatati. Kella viie paiku asusid õnnetuspaiga suunas teele uued päästjad ning plaan on pimedusest hoolimata tänase jooksul otsingud lõpule viia.

"Tundub, et seltskond proovis sõita mikrobussiga mööda olematut jääteed Manija saarele ja ja buss vajus läbi jää," ütles Pärnu politseijaoskonna juht Andres Sinimeri. "Kaks inimest on haiglas, meie andmetel nende elu enam ohus ei ole. Paraku on tuukrid toonud merest välja kaks surnukeha."

Tuukrid katkestasid kolme paiku töö, kuna väikebussi uksed on lukus ning pole teada, kas autos on veel kedagi. Üks aken õnnestus katki teha ning selle kaudu toodigi kahe mehe surnukehad välja. Uued tuukrid asusid õnnetuspaiga poole teele kella viie paiku. Eesmärk on tänasega see operatsioon ning otsingud lõpetada.

"See on väga kurb päev, väga hirmus õnnetus. Meie poolt sügav kaastunne lähedastele," ütles Sinimeri.

Kuna on põhjust arvata, et jääle sõitnud seltskond oli joobes, siis rõhutab politsei, et rool ja alkohol ei käi kokku. Kui ikka ei ole ametlikku jääteed, siis ei tasu autoga jääle minna, toonitas Sinimeri.

Kohalik elanik ütles, et kuigi saareelanikud on hoolimata ametliku jäätee puudusest ikka mõnikord autoga üle mere sõitnud, siis tänavu pole seda keegi teinud. "Jää on liiga nõrk. Oleks nad läinud natukene kaugemalt, võib-olla poleks siis seda juhtunud. Keskel on vesi sügav ja jää hõre, tagasi sealt ei oleks saanud enam tulla - väljapääsu neil polnud," rääkis noormees Õhtulehele.

Õnnetuspaik asub Kihnu-Manilaiu laevateest paarsada meetrit eemal. Antud kohas on merevee sügavuseks umbes 4 meetrit. Merejää paksus on sadama piirkonnas umbes 5–8 cm ning selles piirkonnas on merejää auklik.

Nii ränkade tagajärgedega õnnetust jääl pole Eestis juhtunud

Sündmusele reageerisid Pärnu ja Tõstmaa päästekomandod, hõljuk, Politsei- ja Piirivalveameti kopter, Pärnu vabatahtlik merepääste, Lääne prefektuuri merepäästjad ja politseinikud.

Päästeameti ennetusosakonna eksperdi Mikko Virkala sõnul said päästjad kella 12.07 paiku teate umbes 500 meetrit Munalaiu sadamast Manija poole läbi merejää vajunud väikebussist. Teatele reageeris hõljuk ning kella paiku 12.30 toimetati kaldale kaubikust omal jõul pääsenud mees ja naine, kes viidi haiglasse.

„Nii ränkade tagajärgedega õnnetust jääl pole päästjate mäletamist mööda Eestis juhtunud,“ sõnas Mikko Virkala. „Päästeamet tuletab meelde, et erinevatel veekogudel esineb alati piirkondi, kus jää on nõrgem. Näiteks piirkonnad, kus toimub talvine laevaliiklus ja lõhutakse jääd regulaarselt. Selliselt hoitakse laevatee jäävaba, kuid sellega kaasnevad praod, mis võivad jääl viibijatele olla ohtlikud. Jalgsi võib jääle minna, kui jää on terve, ühtlane ja sile ning selle paksus on vähemalt 10 cm.“

Maanteeamet palub kõikidel liiklejatel meeles pidada, et avamata jääteedel on keelatud liigelda, kuna see on eluohtlik. „Kindlasti ei tohi jääle sõita kohtades, mis pole selleks mõeldud. Paneme kõikidele liiklejatele südamele, et avamata jääteel või vales kohase jääle sõites pannakse nii enda kui kaasreisijate elu ohtu,“ lisas Maanteeameti Lääne regiooni hooldevaldkonna juht Hannes Vaidla.

Juhtunu asjaolude väljaselgitamiseks alustatakse kriminaalmenetlust.