Milline elu ootab inimest, kes torusiili joomise tagajärjel püsib elus vaid tänu kehasse paigaldatud torudele ja juhtmetele? Kes ei saa enam kunagi midagi süüa? Kes kannatab elu lõpuni pideva nälja- ja janutunde all? "Radar" käis Pärnus kogemata söövitavat kemikaali neelanud Sven Tombakil külas ja vaatas, kuidas mees pärast rasket õnnetust toime tuleb.

Sven on haruldane nähtus mitte ainult sellepärast, et ta ellu jäi, vaid ka sellepärast, et Haigekassa otsustas tema toitu erakorras kompenseerida. Kuigi arstid on sonditoidu doteerimise eest juba kaks aastat võidelnud, ei saa sellist toetust Eestis peale Sveni mitte keegi.

Kurvad mälestused saatuslikust õhust