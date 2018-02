Sinisalu on end senise karjääri jooksul tõestanud pühendunud juhina, kes saavutab käegakatsutavaid tulemusi. Julgeolekuasutustes, sealhulgas nende juhtimises, on oluline stabiilsus. Töötades kaitsepolitseiametis juba 1993. aastast, tunneb Sinisalu oma ametit ja seal töötavaid inimesi väga hästi.

“Kaitsepolitseiamet on Sinisalu vedamisel Eesti sisejulgeoleku tagamisega väga hästi hakkama saanud. Arnold Sinisalu on karastunud juht, kes tunneb oma valdkonda läbi ja lõhki ning väärib kõigiti võimalust jätkata head tööd, mida ta siiani teinud on,” sõnas Anvelt.

Sinisalu eestvedamisel on kaitsepolitseiametis tehtud head tööd. Viimaste aastate jooksul on tuvastatud Vene eriteenistuse luurajaid ja tõkestatud mitmeid korruptsioonijuhtumeid. Jälile on saadud tahtlikele riigisaladuse kaitse nõuete eiramise juhtumitele, see aitab omakorda ennetada riigireetmisi.