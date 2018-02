Gustav Adolfi gümnaasiumi direktor Hendrik Agur kutsus ka teisi koole saatma omi õpilasi konkureerima "Krasnaja Strela" kontserdi solistideks ning lubas lisaks Eesti suurtele lavadele viia kontserdid ka Peterburi ja Moskvasse.

"Palun viia allpool olev konkursiteade oma kooli õpilasteni. Tore võimalus andekatel muusikahuvilistel õpilastel kaasa teha muusikalises suurprojektis, millega on lisaks Eesti suurtele lavadele, plaan minna gastrolleerima ka St Peterburgi ja Moskvasse," kirjutab Agur ERRi uudisteportaali kasutuses olevas kirjas kõikidele Tallinna koolijuhtidele, muusikaõpetajatele ja huvijuhtidele.

Tallinna Prantsuse lütseumi direktor Lauri Leesi ütles, et saatis Aguri kutsele vastuse, millel märkis ära, et 10. märts on Tallinna pommitamise aastapäev ja lisaks ka Leesi enda sünnipäev, et 25. märtsil on ka küüditamise aastapäev ja lütseumi laosed valmistuvad EV100 kontsert-aktuseks.

Prantsuse lütseumi direktor Lauri Leesi. (Tiina Kõrtsini)

Tallinna koolidele saadetud 14-19-aastastele noortele suunatud konkursiteade kannab Hendrik Aguri allkirja ning ta tituleerib end lisaks koolijuhile ka kontserdi produtsendiks.

"Konkursi võitjad saavad võimaluse osaleda Nordea kontserdimajas toimuvatel kontsertidel solistidena 10. märtsil ja 14. aprillil, kus teevad kaasa Eduard Toman ja Voldemar Kuslap, soliste saadab GAG estraadiorkester," kirjutas Agur.