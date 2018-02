Peatselt jõuab TV3 ekraanile ajalooline draamaseriaal "Litsid", mis põhineb samanimelisel Mart Sanderi loodud menuromaanil. Seriaalis lööb kaasa ka laulja ja näitlejatar Hanna-Liina Võsa, kes muideks Sanderi üks lemmiknäitlejaid on. Kuid Võsa ei näe sarjas üheski pearollis, ehk litsina. Kuid miks nii?

"Ei, Mart ei pakkunud mulle niiöelda litsi rolli, võib-olla oleks pakkunud, aga ma mõtlesin, et see pole päris see. Ta arvas, et midagi ma võiksin ikkagi teha ja nii ma sain siis olla selles avastseenis pangateller. Juba see väike jupikene oli mulle väga põnev teha," selgitas Võsa.