44-aastane Heidi Hepworth kaitseb oma suhet noorema mehega Gambiast, kelle pärast jättis maha 23 aastat kestnud abielu ja üheksa last, kirjutab The Sun.

Üheksa last hüljanud Inglismaa pereema kaitseb end, et tegi seda tõelise armastuse nimel. Nimelt armus 44-aastane naine endast 12 aastat nooremasse Gambia noormehesse.

Et kõik ausalt ära rääkida, siis tunnistas naine, et oli meest vaid Facebookis näinud, kuid teadis - tema on see õige!

Noorimad lapsed jättis ta oma 28-aastase tütre hoolde, kui kolmeks kuuks armastatu juurde põrutas.

Kõlab kummaliselt, aga Heidi viis lennujaama ta enda abikaasa Andrew, kes palus naisel võõras riigis ettevaatlik olla. Ometigi oli naine just välismaa armastatu tõttu teinud suhtele abikaasaga lõpu.

Heidi sõnul olid nad Facebookis alguses lihtsalt sõbrad, kuid mehega oli nii hea ja kerge suhelda, et üks asi viis teiseni.

Et mees naiselt raha tahaks - seda Heidi ei usu.

"Ta ei taha midagi. Tal on seal kolm äri. Tal on oma pass, viisa - miks ta minult viisat peaks tahtma, kui tal on juba?" selgitab Heidi, et mees on korduvalt Inglismaal oma sugulasi.

Naine hetkel Gambiasse kolida ei plaani, sest nende kaugsuhe toimib hästi. Isegi lastega saavat noor mees internetis väga vabalt ja hästi suheldud. Peagi plaanib naine taas oma armastatu juurde külla sõita.

Kuigi kõik kahtlustavad, et tegu on petturist mehega, kes naise abil välismaale elama tahab pääseda, siis usub naine siiski siiralt, et tegu on tõelise armastusega.