USA Dow Jones kukkus üleöö 4,6 protsenti ning sellele järgnesid kukkumised ka Aasia ja Euroopa börsiturgudel. Guardian ja BBC kirjutavad, et börsipaanika põhjuseks võisid olla reedel USAs avaldatud palgaandmed.

Majandusanalüütikud on hetkeolukorda juba mitu nädalat ette ennustanud. Reedel tulid USAs avalikuks rahvastiku palgaandmed, mis näitavad, et keskmine palgatõus on olnud 2,9 protsenti. See tekitab aga inimestes muret, et poed võivad hakata kaupade hindu tõstma, mis võib omakorda viia intressimäärade tõstmiseni, et majanduse hoogu aeglustada. Investorid hakkasid kartma, et hea aeg, kus nii tarbijad kui ettevõtted jaksavad palju kulutada, võib peagi läbi saada ning asusid kiiremas korras aktsiaid maha müüma.

Ühesõnaga viis üks asi kiirelt teiseni ning nüüd mõjutab ameeriklaste palgatõus ning sellest tõusnud mure hinnatõusu ja intresside pärast ka ülejäänud maailma börsiturgu.

Analüütikud jäävad hetkel siiski üldiselt rahulikuks ning peavad praegust järsku langust pigem asjade loomulikuks käiguks ning leiavad, et ülemaailmsest krahhist on veel vara rääkida. Iroonilisel kombel ei ole mure tekitajaks mitte vaesus, vaid see, et maailma majandus on kasvanud ootamatult edukalt. Suurele masule eelneb tavaliselt nn karuturg ehk aktsiaturu pikaajaline hinnalangus, kus aktsiaindeksi väärtus on viimase kahe kuuga kukkunud 20 protsenti. Investorid ja Wall Street on aga mõistagi närvilised.