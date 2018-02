Saksamaal otsib politsei kaht nõiakostüümis inimest, kes haarasid Eppingenis traditsioonilise karnevalirongkäigu ajal õhtupimeduses pealtvaatajate hulgast 18aastase neiu ja surusid ta jalgupidi kuumaveekatlasse, vahendab telekanal RTL.

Neiu jalad said teise astme põletushaavu ja ta viidi helikopteriga ravile erikliinikusse. Kohutava teoga hakkama saanud nõiad jäid esialgu tuvastamata. Teada on, et karnevalirongkäigus kaasa veetud keevaveekatel kuulus karnevalirühmale Bohbrigga Hexebroda. Selle juht Jürgen Adler ütles, et ta ei mõista, kuidas selline asi sai juhtuda.

Esialgsetel andmetel võisid neiu keetmise taga olla ühe teise karnevalirühma liikmed. Õnnetuse algatajateks saab aga paraku pidada tütarlapse kaaslasi, kes otsustasid auravat nõiakatelt nähes nalja teha ja pakkusid teda nõidadele keetmiseks. Üks nõidadest haaraski neiu sülle ja tõstis ta katla kohale, teine nõid avas aga samal ajal katlakaane.

Eppingeni karnevalil osales 85 rühma kokku 1700 osavõtjaga. Rongkäiku jälgis tänavate ääres ligemale 10 000 inimest.

Kohalik võim langetas pärast juhtunut kiirkorras otsuse, et tulevikus on keevaveekatlate kaasavõtmine karnevalirongkäiku keelatud.