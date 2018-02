Saksamaa valitsus jõudis juudi organisatsioonidega kokkuleppele, et maksab holokausti üle elanud Alžeeria juutidele valuraha, vahendab nädalalehe Die Zeit veebiväljaanne.

Valuraha suurus on 2556 eurot ja see makstakse välja alates tänavu juulist umbes 25 000 juudile, kes elasid alates juulist 1940 kuni novembrini 1942 Alžeerias ja kannatasid antisemiitlike seaduste all. Alžeerias oli tol ajal Prantsusmaa asumaa ning Prantsusmaa okupeerimata osas eksisteeris Natsi-Saksamaaga koostööd teinud Vichy vabariik, mida juhtis marssal Philippe Pétain. Kokku makstakse Alžeeria juutidele umbes 64 miljonit eurot. Valuraha saajad elavad peamiselt Prantsusmaal ja Iisraelis.

Seega tõuseb Saksamaa natsirežiimi jälitatutele makstav kahjutasu koos uue väljamaksega 56 miljardile eurole.