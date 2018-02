Seitsmest kaheksa Euroopa Liidu idaosas oleva riigi valmisolek panustada senisest rohkem järgmisse mitmeaastasesse eelarvesse on sümboolne samm, kuivõrd nad kõik on praegu netosaajad, mis tähendab, et nad saavad eelarvest rohkem raha kui sinna maksavad.

Peale eelarvevolinik Günther Oettingeriga kohtumist lubasid ministrid Bulgaariast, Horvaatiast, Tšehhist, Ungarist, Poolast, Rumeeniast, Sloveeniast ja Slovakkiast, et nad on valmis panustama 1,1 protsenti kogurahvatulust senise ühe protsendi asemel, vahendab ERRi uudisportaal.

Aastaid on üheprotsendine panus olnud kivisse raiutud ja poliitiliselt tundlik küsimus, mida on nõudnud suurimad netomaksjad, sealhulgas Saksamaa Prantsusmaa ja Ühendkuningriik.

Ühendkuningriigi lahkumine jätab aga aastaeelarvesse enam kui 12 miljardi euro suuruse augu ning paljud projektid nõuavad senisest suuremaid kulutusi.

"Ma olen äärmiselt tänulik kaheksa liikmesriigile, et nad on valmis pisut rohkem panustama," ütles Oettinger reedel pressikonverentsil ning Ungari peaministri Viktor Orbáni nõunik nimetas kokkulepet selle päeva silmapaistvaks eduks.