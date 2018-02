Ei ole mõtet punnitada selle nimel, et teiste lugupidamist välja teenida. Tee seda, mida sa hästi oskad ning mille tegemist sa väga naudid.

Palju annab enesetundele juurde see, kui saad tegemiste käigus hetkeks aja maha võtta, et mõne tuttavaga veidike lobiseda. Pole vaja liigselt kiirustada.

Võid tunda, et vajad rohkem aega rahulikult kodus olemiseks, puhkust ja lõõgastust. Väsitavalt mõjub see, kui keegi üha vaielda üritab ning pead oma seisukohti kaitsma.

Sulle ei pea igas asjas õigus jääma! Kindlasti oled tark ja tubli, aga kõiki maailma asju sa ei tea. Ka sul lähedastel on õigus oma arvamusele, isegi siis, kui see sinu omast erineb.

Võta rohkem aega selleks, et kallimaga kahekesi olla, teineteise lähedust nautida. Väldi muretsemist tööasjade pärast – ilmselt ei saa sa täna neid nagunii korda ajada.

Suureneb vajadus armastust seksi kaudu väljendada. Nõudmised kallimale võivad kõrged olla. Kui neid ka valjuhäälselt ja jonnakalt väljendad, mõjub see suhtele halvasti.

Hästi mõnus on sõpradega koos olla, elust ja niisama olemisest rõõmu tunda. On hea aeg pidustuste korraldamiseks või vahvate inimeste seltsis mingi ürituse väisamiseks.

Palju õnne, Veevalaja! Algaval eluaastaringil tuleb sul osata oma võimeid ja võimalusi realistlikult hinnata. Keskendu sellele, mis on kõige tähtsam, ära killusta ennast! Oled ambitsioonikas ja karjäärialane edu motiveerib sind. Tee õigeid valikuid ja asjad õnnestuvad. Rahaasjus saadab sind edu, kui suudad teistega kenasti koostööd teha, hästi toimivaid suhteid luua.