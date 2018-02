Kallimaga koos olles proovi tema vajadustega rohkem arvestada. Sulle võib tunduda, et tead nagunii, mida ta vajab, ent tegelikkuses ei pruugi sa seda kuigi hästi taibata.

Kaksikud

21. mai – 21. juuni

Mõistlikum on lähtuda põhimõttest, et enne mune, alles siis kaaguta. Võid uusi ettevõtmisi suure hooga alustada, kuid kahjuks kipub see hoog peagi raugema.

Vähk

22. juuni – 22. juuli

Kui satud seltskonda, võib välja lüüa sulle üldjuhul mitte loomuomane edevus ja upsakus. Võid teistele enesekindlalt oma oskusi demonstreerides ämbrisse astuda.

Lõvi

23. juuli – 22. august

Sulle tundub, et pead ennast tõestama selleks, et kallima vääriline olla. Niisiis püüad talle muljet avaldada, nii et tegelikult olulised teemad ja südameasjad jäävad tagaplaanile.

Neitsi

23. august – 22. september

Kipud suuri sõnu tegema ja andma lubadusi, mida on raske pidada. Peaksid olema mõõdutundelisem ja võtma tõsisemalt oma tervise hoidmist.

Kaalud

23. september – 23. oktoober

Raha on sinu jaoks ainult vahend, mille abil saada mugavusi ja hüvesid. Tahad elu täiel rinnal nautida ning oled valmis selle eest ka kõrget hinda maksma.

Skorpion

24. oktoober – 21. november

Päikese ja Jupiteri kvadraat võib panna sind oma võimeid ja võimalusi üle hindama, üldse kõigega liialdama. Tahtejõudu on üllatavalt vähe, see-eest on aga söögiisu üle ootuste hea.

Ambur

22. november – 21. detsember

Parem ära täna olulisi tegemisi ette võta – alustad neid küll suure hooga, ent tüdined peagi ja asjad jäävadki pooleli. Kasuta puhkepäeva sihtotstarbeliselt – puhka täiega!

Kaljukits

22. detsember – 19. jaanuar

Tahad koos sõpradega olla, tahad südamest lõbutseda. Päev ja sellele järgnev öö võibki väga meeleolukaks kujuneda, ent hiljem alles avastad, et rahakotis haigutab tühjus.

Veevalaja

20. jaanuar – 18. veebruar

Sulle võib tunduda, et sa ei vajagi hingetõmbeaega, niisiis murrad ka laupäeval täiel rinnal tööd. Mõõdutunnet kipub nappima, liigselt pingutades sead tervise ohtu.

Kalad

19. veebruar – 20. märts

Sulle tundub, et maailm on valla. Võimalik, et teed reisiplaane, mis on aga nii suured, et nende teostamine võib võimatuks osutuda. Ent ehk ei olegi see hetkel tähtis, unistusteski on tore reisida.

