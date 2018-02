Lamba- ja kitsekasvatajate liidu aretustöö kordinaatori Katrin Tähepõllu sõnul on seda tõugu lambaid Eestis olnud juba varasemaltki, aga nüüd on võimalik neid ametlikult aretada ja müüa tõuraamatunumbritega lambaid.

Ants Kuks, Dorperi tõugu lammaste aretaja sõnul on seda tõugu lambad vähese villaga, valge keha ja musta peaga. Birgit ja Laura, kes muideks alles telemaja fuajees endale nimed said, on kahekuused ja nende esivanemad on pärit tegelikult Lõuna-Aafrikast.

Kuksi sõnul oli neil alguses mure, kuidas soojalt maalt pärit lambad üldse Eesti külmas ja kõledas kliimas hakkama saavad, aga nüüd aretabki ta tõugu edasi niimoodi, et see ka sellises keskkonnas hakkama saaks.

Kuksile meeldib tohutult Dorperi tõugu lambaid kasvatada ning ta on neid pidanud juba 2009. aastast saadik. Hetkel on tal kodus ligi 600 seda tõugu lammast.

Lambad istusid stuudiodiivanil nagu vana rahu ise, saatejuht Martin Veisman nentis, et isegi tema ei ole stuudios nii rahulik ning uuris, kuidas on võimalik, et lambad nii rahulikult omanike süles istuvad.

“Ilmselt aitab kaasa neli tundi autosõitu, kui sind panna sellisesse keskkonda, võib-olla muutud ka apaatseks, kui olud ei ole need, kus sa harjunud oled. Nad on kogu elu laudas, ema juures elanud ja täna hommikul sealt me nad ära võtsime, lähevad sinna loodetavasti varsti tagasi. Eks seetõttu nad rahulikud ongi. Aga eks ka põllumajandusloomad on oma omanike nägu, selle nägu, kuidas seal toimetatakse,” naeris Kuks.

