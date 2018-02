Mõnus on tuttavate ja sõpradega kohtuda, lihtsalt niisama lobiseda. Võid end seejuures unustada ning jätta täitmata mingid kohustused, mis sa enda peale võtnud oled.

Sul võib tekkida kiusatus isiklikke võlusid töistel eesmärkidel ära kasutada. Asjaajamine vastassoost kolleegidega on meeldiv, ent oled seejuures natuke omakasupüüdlik.

Kaksikud

21. mai – 21. juuni

Kipud käega lööma harjumustele, mis tervise seisukohast kasulikud on. Näiteks võid enda jaoks välja mõelda hea vabanduse, miks trenni mitte minna.

Vähk

22. juuni – 22. juuli

Võid otsida selliste inimeste lähedust, kes sulle minevikumälestused meelde toovad. Eriti sümpaatsena võib näida vastassooline, kes omaaegset armastatut meenutab.

Lõvi

23. juuli – 22. august

Tunned end hästi siis, kui saad armsamaga koos segamatult aega veeta. Kipud teda õrnustega üle külvama, hea meelega valmistad talle midagi eriti maistvat õhtusöögiks.

Neitsi

23. august – 22. september

Kui keegi küsib, miks just selliseid töömeetodeid kasutad, siis vastad kõhklematult, et kuna nii on alati tehtud. Uuenduslikkus ei ole tänase päeva teema.

Kaalud

23. september – 23. oktoober

Sa ei ole just kuigi kokkuhoidlik. Kipud oste tegema emotsioonidest lähtuvalt. Kui tunned end üksikuna, ostad lohutuseks mingi ilusa asja või turgutad ennast maiustustega.

Skorpion

24. oktoober – 21. november

Võid olla pisut nukrameelne, sest igatsed taga aegu, mis on ammu möödas ja mida tagasi ei saa. Tundub, et siis oli kõik paremini kui praegu.

Ambur

22. november – 21. detsember

Vahva on toredate inimestega kohtuda ja juttu ajada. Oled hooliv, tahad teisi aidata ning vajaduse korral oled valmis kellegi heietusi tundide viis kannatlikult kuulama.

Kaljukits

22. detsember – 19. jaanuar

Sõprade heaks ei ole sul millestki kahju. Võid mõnest tänaseks planeeritud üritusest loobuda selle nimel, et kedagi neist aidata. Kui keegi laenu küsib, avanevad su rahakotirauad kergesti.

Veevalaja

20. jaanuar – 18. veebruar

Pole parim päev kaalukate töiste otsuste tegemiseks. Lähtud liiga palju emotsioonidest ja mõtled teiste inimeste vajadustele. Võid seega vägagi mõjutav olla.

Kalad

19. veebruar – 20. märts

Võiksid külastada paika, millega sul on seotud romantilisi mälestusi. Need teevad hinge hellaks ja toovad ühtlasi vaheldust ja helgust muidu hallivõitu talvisesse tööpäeva.

