Oma kallimale lõksu seadnud naine sai teada, et ta mees on reetliku loomuga. Samas ei oodanud ta isegi kaamerate vaateväljast lahkumist, et ise teise mehe käte vahele viskuda.

Videol on näha, kuidas armulõksu ette seatud mehe ette ilmub napilt riides näitsik, kes mehega juttu teeb, kirjutab The Sun.

Loomulikult langeb noor mees lõksu - ta kutsub bikiinides kaunitari enda juurde lõbutsema. See ei meeldi kogu seda mängu jälgivale sõbratarile.