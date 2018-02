Palusin sel nädalal hommikusöögile restorani FARM särava seriaalitähe Anna Jankelevitśi, kes vuras kohale otse St Peterburist.

Kuna Anna Jankelevitš ehk Mendi-Anna on hiljuti teinud maovähendusoperatsiooni, siis valisime talle pakutava roa eriti hoolikalt. Et seda poleks liiga suur ports, kuid samas, et ka kõht tühjaks ei jääks. Anna kaalus oma kuulsusrikkamatel aegadel 125 kilogrammi ringis. Täna ei tunne 30-aastast kaunitari vaat et äragi. Särtsaka naise kaal on langenud üle 45 kilogrammi.

Anna, mis suhe sul hetkel söömisega on? 13. jaanuaril möödus täpselt kaks aastat sinu maovähendusoperatsioonist ja tundub, et sa pole komistanud endiste harjumuste otsa ja oled endiselt heas vormis. Kui sa mulle tänaval vastu tuleksid, siis sind kui endist Mendi-Annat ma kohe kindlasi ära ei tunneks.

Seda ütlevad muuseas päris paljud, et nad ei tunne mind enam ära.

Kui keeruline või lihtne on sinu jaoks normaalselt toitumine? Pole sugugi harvad need juhud, kui maovähendusoperatsioonil käinu oma vanade harjumuste juurde tagasi pöördub ja oma mao jälle uuesti välja venitab.

Selles on omajagu tõtt, nii võib juhtuda. Mina hakkasin peale maovähendusoperatsiooni sööma poole väiksemaid portsjone. Täna söön juba pisut rohkem, kui toona, aga ma ikkagi suudan end ohjes hoida. Ka alkoholi pole ma joonud kümme aastat näiteks. Aga kõige suuremaks komistuskiviks on see, et söön silmadega rohkem, kui suuga. Ma tean täpselt, kui suur ports toitu mulle kõhtu mahub, et ma tunneks ka peale sööki end hästi. Ma ei saa süüa nii palju, kui ma tegelikult tahaksin.