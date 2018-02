5. augusti 2017 laseb Triebstock oma rusikad abikaasa peal jälle käiku, lüües naist kaks korda peapiirkonda.

7. augusti 2017. a otsusega tunnistati taas vägivallatsemises süüdi ja teda karistati kuue kuu pikkuse vangistusega ning arvestades talle varem mõistetud karistuse ära kandmata osa liitkaristusena kaks aastat ja kaks kuud vangistust. Seda karistust ongi väsimatu ärimees praegu kandmas.

Kuna Indrek Triebstock 2016. aasta novembris endale võetud kohustust hüvitada vanalinna stripiklubile tekitatud kahju, mis praeguseks ajaks viiviseid arvestades kasvanud juba 2906 euroni, ära maksnud ei ole tuligi aastatetagune kelmusesüüdistus uuendada.

Esmaspäeval prokuratuuri ja Triebstocki vahel sõlmitud kokkuleppe kohaselt tuleb mehel vangis viibida kaks aastat ja kaks kuud alates 5. augustist, kui mees viimati kinni peeti. Lisaks kohustub Triebstock aasta jooksul ära maksma oma külma arve.

Indrek Triebstock kinnitab kohtus, et ta oli sunnitud sellise kokkuleppe sõlmima. Pärast kohtu täpsustavaid selgitusi soostub närviline mees, et tegi seda siiski vabatahtlikult.

Triebstock poetab advokaadi pihku paberilipiku, mille palub edastada saalis viibivale ajakirjanikule. „Palun tehke artikkel nii, et see ei kahjustatakse minu lapsi, sest perevägivalla eest istun purjus naise tühjade tunnistuste pärast,“ kirjutab meeleheitel vang tunniajalist istungipausi ära kasutades. „Eesti politsei pressib tänapäeval just naistelt välja tunnistusi ja naised hiljem kainenedes ei julge tõde rääkida. Perevägivald on saanud väljapressimise meetodiks.“

Triebstock palub avalikkust informeerida, et tema naise uut elukaaslast Silverit on kriminaalkorras karistatud narkootikumide valmistamise, vägistamise ja ka korduva lähisuhtevägivalla eest. Oma endisele kaasale Triebstock armu ei anna ja lubab vajadusel avalikustada tema kappe ummistavad luukered.