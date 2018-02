VIDEO ja GALERII SÜNDMUSKOHALT | Munalaiu ja Manilaiu vahel vajus kaubik läbi jää, välja on toodud kolm surnukeha, operatsiooniga jätkatakse hommikul

Täna keskpäeva paiku sai häirekeskus teate, et Pärnu linna haldusterritooriumil Manija saare ja Munalaiu sadama vahel vajus läbi jää väikebuss. Kaks inimest päästeti, neli vajusid koos minibussiga merre. Välja on toodud kolm surnukeha. Neljandat ohvrit sõidukist ei leitud, operatsiooniga jätkatakse homme hommikul.

Manijal elav filmimees Mark Soosaar rääkis saates Ringvaade, et tragöödia tabas Kihnu suurperet, kes õnnetuses koguni mitu meesliiget kaotas.

"Head paranemist Merlele, keda mina tunnen päris pisikesest peale. Tema ongi see, kes pääses," rääkis Soosaar. Ta meenutas, et Merle pääses esimest korda läbi jää vajumisest ühe traktori katuselt, mis jäigi toona merepõhja koos traktoristiga.

Kaubik sattus Manija saare ja Munalaiu sadama vahel sõitma segastel asjaoludel, kuna ühtegi jääteed tänavu ametlikult avatud ei ole.

"Tegemist oli korralike inimestega," rääkis kohalik noormees Õhtulehe veebile. Ta kinnitas, et kindlasti ei olnud tegemist joodikutega. "Kõik olid tööinimesed. Kui kokku said, siis panid mõnikord pidu."

Kohalik elanik ütles, et kuigi saareelanikud on hoolimata ametliku jäätee puudusest ikka mõnikord autoga üle mere sõitnud, siis tänavu pole seda keegi teinud - jää ei pea.

Noormees rääkis, et segadus oli tekkinud, kui mandril elav seltskond avastas, et praam Manijale ei sõidagi, vaid Kihnu ning siis otsustati otse üle jää minna. "Oleks nad läinud natukene kaugemalt, võib-olla siis poleks seda juhtunud. Keskel on vesi sügav ja jää hõre, tagasi sealt ei oleks saanud enam tulla - väljapääsu neil polnud," rääkis ta.

Põhja vajunud kaubikust õnnestus hõljukiga päästa kaks inimest, kes toimetati haiglasse. Üks neist on kriitilises seisus. Lääne Päästekeskuse pressiesindaja märkis, et kuna inimesed olid külmas vees olnud tükk aega, vajasid nad haiglaravi. Pääsenud naine oli pärit Kihnult ja mees Tõstamaalt.

Väidetavat oli autos veel neli inimest, keda nüüd otsima asutakse. Pinnalt päästjad läksid mõni aeg tagasi õnnetuspaiga juurde. Kella 13.34 seisuga pole kedagi väidetavalt neljast autosse jäänud inimesest veel leitud. Kella 14 paiku jõudsid õnnetuskohale tuukrid. Kella 15.25 ajal toodi pinnale kaks surnukeha, kella 19.20 ajal kolmas.

Lääne prefektuuri pressiesindaja Andra Jundase sõnul on toob Eesti Vabatahtliku Mere- ja Järvepääste tuuker õnnetuses hukkuinuid pinnale.

Mere sügavus õnnetuse paigas on umbes neli meetrit. Manija saar asub mandrist umbes 800 meetri kaugusel.

Kaubikus olnud inimesed olid joobes?

Manijal elav Mark Soosaar ütles, et kaubikuga merele suundunud seltskond olevat üsna purjus olnud. Kaubikus olnud inimesed olevat tahtnud praamiga Manijale saada. Praamile sõitnud, selgus aga, et see ei sõidagi Manijale.

"Kusjuures need inimesed – ma ei tea, kes need olid, kust nad olid, aga lihtsalt, kui nad nägid, et praamiga Manijale ei saa – sinna on ainult üks kilomeeter, hakkasid otse põrutama. Aga mis sa siin otse põrutad, kui alles eile sõitsime hõljukiga üle lahtise vee," rääkis Soosaar. "Nüüd on kiilasjää sinna peale tulnud. Vaevalt see inimestki, jalakäijatki, kannatab. Võib-olla vares jalutab üle vee juba, eks ole."

Küsimuse peale, kas keegi ei saanud kaubikuga jääle minejaid takistada, seletas Soosaar, et keegi ei jõudnud seda teha. Kaubikuga seltskond sõitis laevalt maha ja põrutas kohe jääle. Sadamavalvuri sõnul ei olnud nad isegi enne küsima tulnud. Seega nägi sadamavalvur Soosaare sõnutsi ainult seda, kuidas kaubik keset merd sisse sõitis.

Õnneks õnnestus kaks inimest hõljukiga merelt ära päästa. "Eevo Pull oli minu teada seal roolis ja läks ja tõi kaks meest sealt ära. Siis tulid päästjad… ja tegelevad ülejäänutega, kes sinna autosse sisse jäid, aga neid inimesi oli kindlasti rohkem kui kaks," seletas Soosaar.

Mees märkis, et hõljuk on olemas olnud juba kümmekond aastat ning kogu aeg on taotletud, et see ka merepäästes osaleks.

"Siiamaani oli meil selline olukord – seni kuni Tõstamaa valla all olime, et see hõljuki rool käis käest kätte ja hõljuki juhid pidid kaugelt tulema – kas Pärnust või Tallinnast või Kihnust. Ja hõljuk seisis Munalaiul kuuris. Aga nüüd on see kord õnneks Pärnu linna tingimustes muutunud. Kaks meest on kordamööda peal, elavad hõljuki läheduses ja võivad paari minutiga rooli minna, kui on vaja. Hõljuk on ööpäev läbi töökorras ja sõiduvõimeline. Ja näete, oligi kohe õnnetus käes – kohe kui saime selle asja lõpuks joonele," tänas Soosaar õnne.

Ametlikku jääteed ei eksisteeri

Soosaar rääkis veel, et kohalikud tunnevad jääolusid hästi, kuid just võõrastel inimestel võibki siinkohal probleeme tekkida.

"Kohalikud inimesed teavad küll – kui meil on vaja mingi häda pärast minna, lähme kalurite juurde. Kalurid ju pidevalt teevad oma aukusid jäässe ja jäässe auku tehes on ju teada, kui paks ta on. Sügisel on vahel selliseid olukordi, kus tõesti on vaja minna ka jala üle, siis selleks on meil selline riistapuu nagu käks,“ ütleb Soosaar, et sellel on viie sentimeetri pikkune tera. „Kui selle tera läbi lööd, siis edasi astuda ei tohi. Aga autoga ülesõiduks peab olema mitte viis sentimeetrit, vaid viisteist.“

Ametlikku jääteed pole Manijale Soosaare sõnul kunagi olnud. Küll aga tunnistab mees, et kuna kohalikud inimesed tunnevad jääd ja merd väga hästi, hakatakse esimesel võimalusel autoga üle mere käima. Siiski nendib Soosaar, et ametliku jäätee puudumine on hea.

"Sellepärast võibolla ongi olnud õige, et ametlikku jääteed ei tehtagi, et sellised hullumeelsed inimesed arvavad, et palun väga, sõidame, ükskõik, mis kell," räägib mees.

"Aktuaalne kaamera" vahendas, et läbi jää vajunud väikebussist päästeti Kihnu päritolu 51-aastane naine ja Tõstamaalt pärit 41-aastane mees. Autosse jäi naise vend koos pojaga ja poja kaks sõpra.

Pärnu politsei juht Andres Sinimeri ütles "Aktuaalses kaameras", et vesi on õnnetuskohal nii sügav, et kui bussi katuse peal seista, ulatub vesi põlvini.

"Erinevad tuukrid käisid all ja neil õnnestus läbi bussiakna kätte saada kolm surnukeha. Meil on põhjust arvata, et keegi on seal all veel. Tundus, et autos kedagi rohkem ei ole," ütles Sinimeri.

Sinimeri ütles Õhtulehele veel, et kuna autos kedagi rohkem polnud, võib neljas ohver olla halvimal juhul sõidukist juba saja meetri kaugusel jää all. Päästjad alustavad uuesti hommikul, sest tuukril täna rohkem tööd teha ei ole võimalik. Seekord on tegemist planeeritud päästetööga, mitte alarmväljakutsega ja plaanide kohaselt alustatakse enne lõunat, võib-olla 10 paiku, et võimalikult palju valget aega ära kasutada.

Täna kell 12.07 sai häirekeskus teate,et Pärnumaal Munalaiu sadama läheduses u 500m kaugusel vajus läbi merejää sõiduk. #munalaiu — Päästeamet (@paasteamet) February 6, 2018

Õnnetust pealt näinud inimese sõnul oli õnnetuspaigas vees näha 2 inimest.Munalaiust startinud hõljuk toimetas 2kannatanut kaldale #munalaiu — Päästeamet (@paasteamet) February 6, 2018