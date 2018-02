2016. aasta novembris sõitis BMW Viljandis mööda Riia maanteed otse üle Vaksali ristmiku suure õhulennuga majja sisse. Tänaseks on selgunud, et auto kiirus oli ligemale 117 kilomeetrit tunnis ning autot juhtinud 23-aastane Helery oli narkojoobes.

Teleril maandunud autost jäi seina üüratu auk, masin rammis katki ka ahju. Tegemist on päevi näinud puitmajaga, kuid auto ei ramminud ka selle kõige nõrgemat kohta.

Avarii sündmuspaik on tänaseks muutunud. Ristmikust on saanud ringtee ning maja, kuhu auto sisse sõitis on saanud täiesti uue välimuse.

Fotod ja video on tehtud täna hommikul sündmuspaigast, kus õnnetus juhtus.