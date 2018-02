Eesti Konservatiivse Rahvaerakonna aseesimees Jaak Madison saatis riigiprokuratuurile märgukirja, milles palub uurimise alustamist endise riigikogu kantselei direktori Maria Alajõe suhtes.



Märgukirjas taotletakse uurimise algatamist karistusseadustiku paragrahvide alusel, mis käsitlevad Alajõe võimalikku osalust mõjuvõimuga kauplemises ja tahtlikus tõendite kõrvaldamises, et varjata seadusevastast tegu.

Jaak Madison sõnul on märgukirja otseseks ajendiks hiljuti selgunud fakt, et Alajõe allkirjastas kantselei direktorina 12. juulil 2017 ehk kaks päeva enne oma ametiaja lõppu käskkirja, millega hävitatakse riigikogu üle ühe aasta vanused e-kirjad.



“Selle määruse tulemusel muutus praktiliselt võimatuks täita seoses OÜ Autorollo kohtuasjaga 2016. aastal väljastatud kohtumäärust, mille kohaselt peab riigikogu kantselei väljastama kohtule riigikogu liikme Keit Pentus-Rosimannuse e-kirjavahetuse ajavahemikul 2008 kuni 2011,” selgitas Madison.



“Alajõe oli oma käskkirja allkirjastamise väga hästi teadlik kohtu soovist tutvuda Keit Pentus-Rosimannuse arvuti kaudu liikunud kirjadega. Tekib küsimus, milline tundlik materjal neis kirjades oli, et need oli vaja igaveseks kohtu eest peita.”



Madisoni sõnul on Alajõe käitumine tekitanud avalikkuses kahtlusi, et tal võib olla motiiv häirida nn Autorollo kohtuprotsessi ja takistada õiglast kohtupidamist.



“Neid kahtlusi suurendab asjaolu, et veel enne e-kirjade hävitamist lubava käskkirja väljastamist oli Alajõe juhitud Riigikogu kantselei kohtumääruse vaidlustanud ning keeldus Pentus-Rosimannuse e-kirjavahetust kohtule väljastamast. Kohtumäärus jäi jõusse, aga oma käskkirjaga tagas Alajõe, et e-kirjad kohtusse ei jõuaks. Mis täpsemalt toimus, selle peaks välja selgitama uurimine,” ütles Madison.