„Eesti laulu“ esimeses poolfinaalis astub teiste seas võistlustulle ansambel Vajé, mis koosneb kahest Stefan Airapetjanist ning Hans Noormetsast, kaadri taga toimetab ka Karl-Ander Reismann.

Stefan räägib, et Hans kirjutas talle aasta tagasi, et tal on üks demo, võiks kokku saada ja loo teha. „Siis tegutsesime mõnda aega ja meile kirjutas Karl-Ander,“ räägib Stefan. Hans ütleb, et just Karl-Ander andis mõtte, et võiks teha sellise loo, nagu praegu „Eesti laulule“ jõudnud on. Lugu „Laura“ on sündinud spetsiaalselt võistluseks. „Muidu teeme me teistsugust muusikat. See on väga poplaul, meie teeme muidu elektroonilist ja tantsumuusikat,“ ütleb Hans. Edasi plaanivad nad popmuusika ühendada elektroonilise ja tantsumuusikaga.

Lugu „Laura“ räägib Stefani endisest pruudist. „Mul tuli esimesena selline mõte pähe,“ ütleb ta. Endine tüdruksõber reageeris enda laulu sisse panemisele hästi. „Saime kokku ja rääkisime sellest,“ sõnab Stefan. Üks Laura on kuttidega ka laval – nimelt nende taustatantsija. „Me nägime üht efekti, mis oli väga äge ja vajas ka tantsijat. Kui meil on olemas nii andekaid tantsijaid, siis miks mitte.“ Koreograafina on poistel abiks Eghert-Sören Nõmm.