Eestlased hoolivad! Ootamatult lahkunud Liana perekonna toetuseks on kogutud märkimisväärne summa

Eelmisel nädalal lahkus ootamatult 2016. aastal "Kodutunde" saatest abi saanud viielapselise perekonna ema Liana Lebedev, kelle pere jaoks hakati esmaspäeval raha koguma.

Annetama kutsuvad postitused levisid sotsiaalmeedias kiirelt ja teisipäevaks oli annetatud summa 10 027 eurot ja 4 senti. "Kodutunde" produtsent Kristi Nilovsõnas Publikule, et on Eesti inimeste üle praegu väga uhke.

"Ma tahangi öelda, et tänan Eesti rahvast usalduse ja abi eest. See on esimene kord, kus nii lühikese ajaga on nii suur summa ûhe pere tarbeks kogutud. Ma olen uhke, sest tajun perekonna- ja kodutunnet," rääkis Nilov.