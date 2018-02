Kelly Osbourne õnnitles sotsiaalmeedias oma venda Jack Osbourne'i ja tolle abikaasat Lisat perelisa saabumise puhul.

Ozzy Osbourne'i tütar andis teada, et teletähest vend pani oma kolmandale lapsele nimeks Minnie.

„Minnie on igatpidi täiuslik. Selle ingli sünni tunnistajaks olemine oli imeline kogemus,“ kirjutas Kelly. Ka vanaema Sharon Osbourne pakatab õnnest ning kinnitab sotsiaalmeedias, et Minnie on tema lemmiknimi.

2012. aastal abiellunud paari esiklaps Pearl on viiene, keskmine tütar Andy kahene. 2013. aastal pidanuksid Lisa ja Jack saama poja vanemateks, kuid teatasid sügisel suure kurbusega, et olid raseduse lõppjärgus lapsest ilma jäänud.

Leinav paar pani pojale nimeks Theo. Vastse ilmakodaniku Minnie teine eesnimi Theodora paistab olevat austusavaldus kadunud vennale, märgib Daily Mail.