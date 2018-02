mRiigikogu keskkonnakomisjonis toimunud arutelul vaadati läbi ühinemine Euroopa metsainstituudi konventsiooniga.

Keskkonnakomisjoni esimees Rainer Vakra rõhutas, et koostöö Euroopa Metsainstituudiga aitab muuhulgas kaasa ka Eesti metsanduse arengukava koostamisele. „Seepärast on oluline, et toome sellesse protsessi ka rahvusvahelise koostöö vormi,“ ütles Vakra.

Euroopa metsainstituudi eesmärk on edendada Euroopa metsade kaitset ja säästvat majandamist. Selleks uuritakse kogu Euroopa metsapoliitikat, metsade ökoloogiat, mitmekülgset kasutamist ja tervist ning puidu ja muude metsasaaduste ning -teenuste pakkumist ja nõudlust. Konventsiooniga ühinemine toetab teadmistepõhist metsanduspoliitika kujundamist.

Lepinguosalised riigid on Euroopa metsainstituudi liikmed. Euroopa Metsainstituut koondab enda alla ka assotsieerunud liikmete võrgustiku ja piirkondlikud bürood. Eesti maaülikool sai assotsieerunud liikmeks 2003. aastal. Lisaks kuuluvad Euroopa metsainstituuti ka toetajaliikmed väljaspool Euroopat asuvatest riikidest. Toetajaliikmed ei osale otsustusprotsessis.

Keskkonnakomisjon otsustas saata valitsuse algatatud Euroopa metsainstituudi konventsiooniga ühinemise seaduse eelnõu (567 SE) riigikogu täiskogu istungile 7. veebruaril ja tegi ettepaneku esimene lugemine lõpetada.