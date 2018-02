Tallinna kesklinnas on valmimas uus kortermaja, mille planeerimisel on silmas peetud eelkõige mugavust. Tänapäevaste mugavustega kodu on nauding, millesse tasub investeerida, sest kodus veedame suurema osa oma vabast ajast. Toompea veerel asuv Hermanni Maja pakub seda kõike ja eriliselt luksuslikku elukeskkonda saab nautida korterelamus asuvas katusekorteris.

Hermanni Maja on uus, modernse arhitektuurikeelega kodu Kassisabas. Suurepärane asukoht toob maja elanike jaoks 3 väärtuslikku piirkonda jalutuskäigu kaugusele: siit avaneb vahetu ligipääs Toompeale, mugavalt lähedale jäävad ka Kassisaba jalutustänavad ja boheemlasliku õhkkonnaga Telliskivi loomelinnak Kalamajas.

Kvaliteetne viimistlus

Maja ehitamisel on pööratud suurt rõhku meeldiva elukeskkonna kujundamisele. Saadaval on kolm viimistluspaketti. Kaks põhipaketti – Safiir ja Opaal – mängivad kargete värvitoonide ja kvaliteetsete viimistlusmaterjalidega. Viimistluspaketiga Safiir saab juba praegu iga huviline tutvuda Hermanni Maja kolmetoalises näidiskorteris.

Neile, kes ihaldavad tippklassi mugavusi ja sviidilikku luksust, on pakett VIP. Ajatult klassikaline tervik ühendab endas materjalivalikut, mis rahuldab ka nõudliku maitse ning nutikad tehnoloogilised lahendused.

Nutikas kodu

Üha enam mõistame aja väärtust ja kodu soetamisel tuleb mõelda varakult sellele, kui mugav ja ajasäästlik seal elada on. Maja arendaja Perton Ehitus on viimistluse põhipakettidele lisanud targa kodu lahendused, mis muudavad kodukulude jälgimise lihtsaks – seda saab teha telefonirakenduse kaudu. VIP paketis on laiendatud targa kodu lahendus, mis muudab senist arusaama luksuslikust elukorraldusest. Lisaks põhipaketi lahendustele on võimalik avada korteriust sõrmejäljega, panna saunakeris sooja juba kojusõidul, juhtida toatemperatuuri nutiseadmest ja veel mitmeid lahendusi.

Läbimõeldud õueruum ja parkimine

Kindlasti on elamise ostmisel olulisel kohal soliidne arhitektuur — kodu peab hea tooniga kõnetama juba eemalt. Kogu maja ja fuajee on esinduslikud ning annavad edasi Toompea suursugust tunnetust. Samuti on tähtis läbimõeldud õueruumi lahendus: õueala lastele, autode parkimine, mõnus ajaveetmine jne.

Hermanni Maja pakubki lastele mängulusti toreda mänguväljakuga. See tähendab, et vanemad saavad lapsed oma koduhoovi mängima lubada ja neil hõlpsasti silma peal hoida, ise samal ajal õues rohelisel puhkealal aega veetes. Koosviibimisteks ja grillimiseks on võimalik kasutada mugavat lehtlat hoovinurgas.

Auto parkimiseks on kolm võimalust: soetada saab parkimiskoha rahuliku Ao tänava ääres, hoovis varju all või garaažis parkimiskorrusel. Autoväravat ja garaaži on võimalik avada mobiilirakenduse kaudu. Parkimiskorrusest kuni viimase korruse korteriteni viib mugavalt lift, mis kulgeb paralleelselt maja keskse trepikojaga.