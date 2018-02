„“Eesti laul“ on väga hea konkurss, kus end näidata ja oma muusikat inimesteni tuua,“ ütleb lauljatar Desiree – looga „On My Mind“ „Eesti laulu“ poolfinaalis võistlev laulja -, miks ta otsustas konkursist osa võtta.

Desiree on lauluks kampa löönud Amiran Gorgazjaniga, kes osales kaks aastat tagasi võistlusel ansambli Almost Natural koosseisus. „Teine variant, kuidas Eestis muusikuna populaarseks saada on staari- või näosaade, aga „Eesti laul“ meeldib mulle kõige rohkem, sest siia saad tulla oma muusikaga ja ennast esitleda,“ seletab Desiree.

Muide, Desiree kandideeris võistlusele ka mullu, kuid ei pääsenud edasi. „Alguses olin ma ikka natuke pettunud, kuid ei võtnud seda nii, et olen nüüd vihane ja kunagi enam ei proovi. Kibestumust mul ei tekkinud. Proovisin uuesti ja teisel korral saingi. Väga vahva.“ Naine tunnistab, et läks edasipääsust kuuldes täiesti pööraseks. „Hakkasin tänaval õnnest nutma ja kisama, karjusin ja hüppasin, läksin täitsa segaseks,“ muigab ta. „Mul oli väga-väga hea meel.“