Eesti spordisündmused on osalejate jaoks turvalised. Loodan väga, et nii see jääbki

Turvanõuded spordiürituste korraldamisel on läinud järjest konkreetsemaks ja karmimaks, mis on maailmas toimuvat arvestades mõistetav, leiab Tallinna maratoni peakorraldaja Mati Lilliallik.

Ürituste turvalisuse tagamisel oleks tark rakendada rahvatarkust “parem karta kui kahetseda”. Avaliku korra ja turvalisuse tagamine spordisündmustel sõltub politsei ja kohalike omavalitsuste kehtestatud avalike ürituste läbiviimise korrast ning ohuhinnangutest. Reeglid on korraldajate jaoks läinud järjest konkreetsemaks ja karmimaks, mis on igati mõistetav kui vaadata, mis maailmas sünnib. Leian, et osalejate, pealtvaatajate ja meie kõigi julgeolek ning turvalisus ei ole üksnes ürituste korraldajate mure, vaid vastutus lasub ka jõustruktuuridel ja riigil tervikuna. Kaudselt meil kõigil!

Milline on avaliku korra ja turvalisuse tagamise võtmes kõige keerukam spordisündmus, mille Teie juhitav Spordiürituste Korraldamise Klubi on korraldanud? Miks?

Kõige keerukam sündmus oli kindlasti tänavune Tallinna Maraton. Mitme tuhande osalejaga kolmepäevase Eesti mastaapseima spordisündmusega samal perioodil (september-oktoober) toimusid Euroopa Liidu eesistumisega seoses Tallinnas mitmed kõrgetasemelised visiidid ja koosolekud, mistõttu pidime valmistuma kõrgendatud turvariskideks. Kuna viimasel hetkel nädal enne üritust kehtestati politsei poolt täiendavad turvanõuded, mis nägid ette nii arvukalt teesulgusid, täiendavaid ümbersõite ning ca 300 liiklusereguleerija ja turvatöötaja kaasamist, siis olime korraldajatena väga raskesse seisu pandud. Õnneks suutsime koos Tallinna linna ametite ja koostööpartneritega vajalikud nõuded siiski täita. Tänutäheks saime teesulgude tõttu ummikusse sattunud liiklejate pahameele ja mürgised pealkirjad klikke koguvatest meediakanalitest.

Uue kogemuse õppetunnina tekkisid mitmed õigustatud küsimused, näiteks kuidas leida ressursse ja toimivaid lahendusi tulevikus Eestis toimuvate sarnase mastaabiga ürituste läbiviimiseks ning nende turvalisuse, liikluskorralduse ja julgeoleku tagamisega seotud küsimuste lahendamiseks? Samuti kas see on ainult korraldaja ülesanne? Kas see on meie väiksele Eestile üldse jõukohane?

Millised on peamised näpunäited osalejatele, et spordiüritus mööduks kõigile turvaliselt?

Meie kõigi ühine eesmärk on tagada Eesti külalistele ja kõigile osavõtjatele turvaline keskkond ning korraldada neile positiivselt meeldejääv sündmus. Näpunäited osavõtjatele: tee aegsasti selgeks ürituse ajakava ning võistluspaiga asukoht ja planeering, varu piisavalt aega oma tegevusteks, ära võta liigseid riske, järgi korraldajate juhiseid, ole abivalmis ja tähelepanelik.