Kuna Anna Jankelevitš ehk Mendi-Anna on hiljuti teinud maovähendusoperatsiooni, siis valisime talle pakutava roa eriti hoolikalt. Et seda poleks liiga suur ports, kuid samas, et ka kõht tühjaks ei jääks. Anna kaalus oma kuulsusrikkamatel aegadel 125 kilogrammi ringis. Täna ei tunne 30-aastast kaunitari vaat et äragi. Särtsaka naise kaal on langenud üle 45 kilogrammi.

FARM on modernse Eesti köögiga restoran keskaegse Tallinna vanalinna südames, mille miljöö kajastab esimese Eesti vabariigi aegse jõuka möldri nägemust läänelikust uhkusest. Restoran on võitnud ka Hõbelusika auhinna kui parimat Eesti rooga pakkuv söögikoht.

Kokk Anna: Loomulikult kasutame selle valmistamiseks Eesti kitsede juustu. Sinna juurde kuulub kindlasti ka ricotta juust, munad ja mesi. Ülejäänud on värske roheline kraam. Teine roog, mis on samuti meie üks suurimaid hitte, on "Kaluri salat". Siin kasutatakse samuti hästi palju Eestimaa värsket kraami nagu redis, porgand ja salat. Selle juurde valmistame aga kotletid haugilihast.

Anna on Eestimaa rahva südamesse pugenud selliste seriaalidega nagu "Tantsi tagumik trimmi", "Anna otsib meest" ja "Ment". Mõnda aega end avalikkuse tähelepanu eest varjul hoidnud Anna üllatas rahvast paljastusega oma kaalukaotuse kohta. Naine avalikustas, et võttis üle 40 kilogrammi alla mitte vaevarikaste dieetide ja trenniga, vaid hoopis maovähendusoperatsiooni abil. Tegu on ühe radikaalsemima viisiga kehakaalu langetamisel. Tihti kaasnevad operatsiooniga ka ohtlikud kõrvalmõjud. Anna tunnistas, et tema kaotas operatsiooni tõttu näiteks juukseid ja kaunid lopsakad rinnad. Tihti vaevasid naist ka kuumahood ning et tujugi kiskus vahepeal täitsa nulli. Samas kinnitab ta, et tulemus on kannatusi väärt. Lõplikust kaalueesmärgist lahutab naist veel umbes 15 kg peale mida on ta nõus lihastrenniga 5-7 kg juurde võtma, ent seda juba sportliku vormi nimel.