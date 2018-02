Lapsevankri oli koridoris põlema pannud kellegi kuri käsi, on täiesti selge, et selline käitumine on lubamatu ning seadusega karistatav.

5. veebruaril kell 17.50 helistas häirekeskusesse 14-aastane laps ja teatas, et Toila vallas Kohtla-Nõmme alevikus Tähe tänaval oli kuulda maja keldrist tugevat kärgatust, peale mida oli koridoris näha helehall gaasipilv. Koos teatajaga kodus olid 2 väikest last, kellega ta sai majast välja.

Kohale saabudes oli sündmuskohal ka juba lapsevanem, kes oli juba sulgenud katla luugid ja kraanid. Päästjad ventileerisid ruume ning kontrollisid võimalikke kahjusid ja lisaohte. Ei tuvastanud muid lisaohte ning kahjud piirdusid lõhkenud toruga.

5. veebruaril kell 15.35 teatati häirekeskusele, et Sillamäe linnas Ranna tänaval kortermaja korterist on tunda põlemislõhna. Sündmuskohale saabudes selgus, et korteris on toidukõrbemine, aga korteris kedagi ei ole. Päästjad sisenesid akna kaudu, likvideerisid põlengu ning tuulutasid ruume. Hiljem tuli korteri omanik kohale. Korteris ei olnud suitsuandurit.

Päästeamet tuletab meelde, et suitsuandur on kohustuslik! Palun kontrollige, kas teie suitsuandur on tolmust puhas ja töökorras. Suitsuandur on teie kiireim ja odavaim elupäästja, kui teil ei ole veel suitsuandur paigaldatud, tehke seda viivitamatult!

Suitsuandurite paigaldamine:

• suitsuandurid tuleb paigaldada magamistubadesse ja väljapääsuteedele. Eriti oluline on suitsuandur magamistubades, sest õnnetused juhtuvad sageli just öösel. Väljapääsuteele paigaldatud suitsuandurid reageerivad ka teistes ruumides puhkenud tulekahjudele.

• suitsuandurit ei soovitata paigaldada vannituppa ega kööki, kus toidu valmistamisel eralduv kuum aur ja suits võivad põhjustada valehäire.

• suitsuandur tuleks paigaldada lakke võimalikult toa keskele (kaugus seinast, valgustitest ja ventilatsiooniavadest vähemalt 50 cm.).