Taani kuninganna Margrethe II abikaasa, 83aastane Taani prints Henrik viiidi jaanuari lõpus pärast Egiptuse reisi haiglasse. Õukonna teatel leiti tema vasakust kopsust kasvaja, mis on õnneks healoomuline.

Eakas prints vajas haiglaravi ennekõike kopsupõletiku tõttu. Ilta-Sanomate teatel toimetatakse prints Henrik tervenemisel Fredensborgi lossi.

Taani kuningakoda tunnistas mullu septembris, et Henrik kannatab dementsuse all. "Tõdeti printsi kognitiivsete võimete nõrgenemist. Need võivad põhjustada muutusi käitumises ning mõjutada reaktsiooni ja otsuste tegemise võimet," seisis ametlikus avalduses.

Prints oli juba pikemat aega äratanud tähelepanu kuningannat ja õukonda kritiseerivate avaldustega. Endine prantsuse diplomaat heitis ette, et ta on monarhist ning ka oma pojast kroonprints Frederik alamal positsioonil, ning väljendas kibestumust, et abikaasa Margrethe II ei teinud temast kuningat.

Ühtlasi nõudis prints, et teda ei maetaks oma naise kõrvale Roskilde toomkirikusse.