Tema on @annahoji ja ta laulab. Laulab nii, et südamed murduvad ja lõhkevad ja ühinevad jne. Tal on tegelikult oma bänd ka @iwearexperiment aga Eesti Laul 2018 raames oli ta nõus minuga koos lavale tulema, et esitada lugu “Koplifornia”. Mitmed on küsinud, et mida ta minuga koos laval teeb, et loos olen ma ju üksi. Lihtne - laulab muidugi. Laulab refrääne ja backe jne. Ja mina räpin. Ma ei oskaks endale paremat lahingpaarilist isegi fantaseerida. Ja mul on keskmisest parem fantaasia. Kuidas “Koplifornia” koos maagilise naisvokaaliga kõlab, seda kuuleb juba 17. veebruaril @eesti_laul teises poolfinaalis. Aa ja tal seljas PISIFORNIA pluus, sest ta hüüdnimi on Pisi. #eestilaul2018 #koplifornia #meccakucci

