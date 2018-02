USA presidendi juristid on seisukohal, et kui Trump läheb Muellerile ütlusi andma, võib teda hiljem valeütluste andmise tõttu vastutusele võtta, teab The Times.

Läinud kuul kinnitas Trump ajakirjanikele, et ta lausa ootab ütluste andmist. Kuid üks asjaga kursis olev allikas on Reutersile kinnitanud, et Trumpi minek Muelleri jutule on siiski veel otsustamata.

Kui Trump keeldub küsimustele vastamast, võib Mueller asja kohtuni viia.

Robert Mueller on eriprokurör, kes juhib FBI uurimist seoses Venemaa võimaliku sekkumisega USA presidendivalimistesse 2016. aastal.

Seni on Trump süüdistusi eitanud.