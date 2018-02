Britlane Danny McEvoy on tohutu Eurovisioni fänn. Läbi aastate on mees erinevate riikide võistluslugudest kavereid teinud. Selgus, et mees hoiab silma peal ka „Eesti laulul“, sest hiljuti postitas ta oma YouTube'i kontole akustilised versioonid nii Stig Rästa võistluspalast "Home" kui ka Evestuse loost "Welcome To My World".

Kuula ja otsusta ise, kuidas see tal välja tuli!

Stig Rästa - Home